Фернандеш: не чувствую дополнительного давления из-за лидерства в сборной Португалии

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш ответил, чувствует ли он дополнительное давление из-за того, что является лидером национальной команды на чемпионате мира 2022 года.

«Не чувствую дополнительного давления из-за лидерства в сборной Португалии. Моя цель — помочь сборной и представить Португалию наилучшим образом. Самая большая ценность, которая у нас есть, — это представлять нашу страну. Но это огромная привилегия и очень положительное чувство», — приводит слова Фернандеша пресс-служба Международной федерации футбола.

6 декабря Португалия сыграет с командой Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Начало — в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш ответил, сыграет ли нападающий Роналду с первых минут в матче со Швейцарией на ЧМ-2022.