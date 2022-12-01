Гендиректор «Зенита»: Ловрен наряду с Ливаковичем был лучшим игроком матча с Японией

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил игру защитника петербургского клуба и сборной Хорватии Деяна Ловрена в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Японии.

«Дело не только в результативной передаче. Если посмотреть на статистику и экспертные оценки, станет очевидно, что Ловрен наряду с Ливаковичем был лучшим игроком матча с Японией. А гол получился на загляденье. Деян сделал филигранную подачу, которая завершилась ударом головой. Вратарь ничего не мог сделать», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Хорватия победила Японию в серии пенальти (1:1, 3:1) и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с командой Бразилии. На 55‑й минуте встречи Ловрен отдал голевую передачу на полузащитника Ивана Перишича.

Матч Бразилия — Хорватия состоится 9 декабря и начнётся в 18:00 мск.

Ранее Медведев заявил, что игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо не затерялись бы в составе сборной Бразилии.