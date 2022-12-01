В «Зените» считают, что Малком и Клаудиньо не выпадали бы из состава Бразилии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что игроки петербургского клуба Малком и Клаудиньо не затерялись бы в составе сборной Бразилии.

«В составе сборной Бразилии играет Ришарлисон, который выигрывал Олимпиаду вместе с Малкомом и Клаудиньо. Видно, что бразильцы играют раскрепощённо, в удовольствие. Неспроста они танцуют после каждого гола! Но Малком и Клаудиньо точно не выпадали бы из состава», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

5 декабря Бразилия разгромила команду Южной Кореи со счётом 4:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет со сборной Хорватии.

Матч Бразилия — Хорватия состоится 9 декабря и начнётся в 18:00 мск.

Ранее игроки сборной Бразилии жёстко ответили бывшему футболисту команды Ирландии Рою Кину на критику танцев в матчах ЧМ-2022.