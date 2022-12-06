Аршавин: в «Арсенале» Жиру любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин вспомнил, каким был нападающий сборной Франции Оливье Жиру, когда выступал за «Арсенал».

«Жиру был весёлым. Парень, который всегда любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя. Он был открытым человеком, и я вспоминаю его с тёплыми чувствами», — цитирует Аршавина Sport24.

Жиру занимает второе место в бомбардирской гонке чемпионата мира в Катаре, забив три гола.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с командой Англии. Игра между командами пройдёт 10 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Килиан Мбаппе не общался с журналистами на чемпионате мира, чтобы сосредоточиться на футболе.