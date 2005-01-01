Мбаппе не общался с журналистами на ЧМ, чтобы сосредоточиться на футболе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе объяснил, почему предпочитал не давать интервью представителям СМИ на чемпионате мира по футболу — 2022.

«Я ничего не имею против журналистов. Мне нужно было сосредоточиться на своей игре. Я не хотел тратить энергию на другие вещи, поэтому я до этого не давал интервью», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

При этом он дал понять, что готов заплатить штраф из своего кармана за отказ от интервью.

Мбаппе на ЧМ-2022 дважды отказался давать обязательное интервью после того, как был признан лучшим игроком матчей со сборными Австралии и Дании.

23-летний Мбаппе в 63 матчах за сборную забил 33 мяча. По количеству голов форвард «Пари Сен-Жермен» занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров национальной команды, лидирует в котором Оливье Жиру (52 мяча).

Мбаппе лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата мира в Катаре с пятью мячами.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Англия — Сенегал.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн установил рекорд Франции по передачам под удар в XXI веке.