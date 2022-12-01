Сборная Нидерландов арендовала яхту на выходные в Катаре после выхода в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Нидерландов арендовала яхту и устроила морскую прогулку на чемпионате мира в Катаре.

5 декабря тренерский штаб, персонал и игроки национальной команды провели совместный отдых на яхте.

В субботу, 3 декабря, Нидерланды одержали победу над США (3:1) и вышли в четвертьфинал турнира в Катаре, где сыграют с командой Аргентины.

Матч Нидерланды — Аргентина состоится 9 декабря. Начало — 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подшутил над президентом США Джо Байденом после матча ЧМ-2022.