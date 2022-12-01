Защитник Бразилии Данило: Роналду — выдающийся игрок и невероятный человек

Защитник сборной Бразилии Данило прокомментировал перепалку нападающего команды Португалии с игроком Южной Кореи в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

«Я даже не знаю, как на это реагировать. Роналду — выдающийся игрок, невероятный человек. Криштиану знает, как изменить любую ситуацию», — приводит слова Данило A Bola.

37-летний португалец забил один мяч в трёх встречах на турнире в Катаре.

Нападающий находится без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.