Ливакович: три отражённых пенальти — самый счастливый момент в карьере

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович поделился эмоциями после трёх отражённых пенальти в послематчевой серии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 года с командой Японии.

«Три отражённых пенальти — самый счастливый момент в карьере. Сейчас я самый счастливый», — приводит слова вратаря Sport.es.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась в серии пенальти победой хорватской сборной (1:1, 3:1).

Хорватия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с командой Бразилии.

Ранее сообщалось, что Ливакович стал третьим вратарём в истории, который отразил три пенальти в послематчевой серии на чемпионате мира по футболу.