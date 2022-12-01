Ливакович — третий вратарь в истории, отразивший три пенальти в послематчевой серии на ЧМ

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович стал третьим голкипером в истории, который отразил три пенальти в послематчевой серии на чемпионате мира по футболу.

27-летний хорват совершил три спасения в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Японии.

Напомним, что в 2018 году три пенальти отразил соотечественник Ливаковича вратарь Даниел Субашич во встрече с Данией.

Также это удавалось вратарю сборной Португалии в игре с Англией в 2006 году.

Ранее сообщалось, что Хорватия в серии пенальти победила Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.