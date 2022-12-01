Шоу: Англия не собирается полностью сосредоточиваться на Мбаппе

Защитник сборной Англии Люк Шоу поделился ожиданиями от противостояния с нападающий команды Франции Килианом Мбаппе в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года.

«Очевидно, что после выступления Килиана в игре с Польшей о нём будет ещё больше разговоров. Мы знаем, что Мбаппе — футболист мирового уровня, но было бы очень наивно сосредоточиваться исключительно на нём. Французы не зря являются действующими чемпионами мира, и нам нужно. У них блестящие футболисты на всех линиях, поэтому мы не собираемся полностью сосредоточиться только на Мбаппе», — приводит слова Шоу Goal.

Встреча Англии с Францией состоится 10 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Мбаппе заявил, что сборная Франции далека от цели на ЧМ-2022.