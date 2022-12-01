Мбаппе заявил, что сборная Франции далека от цели на ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Польши.

«Конечно, чемпионат мира — это соревнование мечты. Мне повезло играть в нём, я готов к турниру физически и морально… Сейчас всё идёт хорошо, но мы всё ещё далеки от цели, которую поставили перед собой и которую я поставил перед собой, то есть победы», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Встреча в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Голами в составе Франции отметились Оливье Жиру (44-я минута), Мбаппе (74-я, 90-я). У Польши отличился Роберт Левандовски (90 + 5).

Таким образом, сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Англия — Сенегал.

Ранее сообщалось, что Мбаппе был признан лучшим игроком матча Франция — Польша.