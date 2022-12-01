Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Польша

Нападающий Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между сборными Франции и Польши.

23-летний француз забил два мяча и отдал результативную передачу. Таким образом, Мбаппе вышел на первое место в списке бомбардиров ЧМ-2022.

Встреча в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Англия — Сенегал.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе сравнялся с Лионелем Месси по количеству голов на чемпионатах мира.