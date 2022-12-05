Юрист: «Ювентус» могут исключить из Серии А из-за финансовых махинаций

Спортивный юрист Маттиа Грассани заявил, что туринскому «Ювентусу» грозит понижение в классе из-за финансовых нарушений.

«То, что вырисовывается, по закону может привести к вылету «Ювентуса». Разбирательство обязательно будет завершено в течение нынешнего сезона, так как у спортивного правосудия есть ограничение по времени, в отличие от уголовного или гражданского. Многое говорит о более серьезной ситуации, чем та ситуация с Кальчополи. Одно дело — связаться с судьёй, назначаемым лицом, главой судейского корпуса, однако совсем другое дело — подделывать счета компании», — приводит La Stampa слова Грассани в интервью Radio Anch’io Sport.

Напомним, что руководители туринского клуба Андреа Аньелли и Павел Недвед ушли в отставку в связи с обвинениями по делу о нарушении отчётности.

В сезоне-2006/07 «Ювентус» играл в Серии B после коррупционного скандала, получившего название Кальчополи.

Ранее сообщалось, что прокуратура Турина предъявила обвинение бывшим руководителям «Ювентуса».