Гаджиев — о конфликте Это'О с болельщиком: это похоже на провокацию Зидана от Матерацци

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал инцидент, который произошёл с президентом Камерунской футбольной ассоциации Самюэлем Это’О после матча Бразилия — Южная Корея на чемпионате мира — 2022.

«Считаю, что эту ситуацию можно сравнить с провокацией Зидана от Матерацци. Зидан ведь не такой эмоциональный человек, чтобы бить головой соперника просто так», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что издание La Opinion опубликовало видео, как 41‑летний камерунец после матча Бразилия — Южная Корея нанёс сильный удар ногой мужчине с камерой, попав в верхнюю часть тела. Пострадавший упал на землю.

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите. Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Ранее полузащитник сборной Камеруна с российским гражданством Гаэль Ондуа поблагодарил болельщиков из России за поддержку на ЧМ-2022.