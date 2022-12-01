Ондуа поблагодарил российских болельщиков за поддержку на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Камеруна с российским гражданством Гаэль Ондуа поблагодарил болельщиков из России за поддержку на чемпионате мира 2022 года.

«Привет, это Гаэль Ондуа. Мне было очень приятно, что вы болели за меня. Хочу сказать вам за это спасибо. Всех люблю, обнимаю. Рад был играть в РПЛ, и думаю, всё в России дальше будет хорошо», — сказал Ондуа в ролике, опубликованном пресс‑службой Российской премьер-лиги (РПЛ).

27-летний полузащитник выступал на чемпионате мира 2022 года в бутсах с изображением флагов России и Камеруна.

На групповом этапе камерунская сборная набрала четыре очка, заняла третье место в группе G и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее Ондуа рассказал, как ему угрожали из-за бутс с российским флагом на ЧМ в Катаре.