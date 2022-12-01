Ондуа рассказал, как ему угрожали из-за бутс с российским флагом на ЧМ в Катаре

Полузащитник сборной Камеруна с российским гражданством Гаэль Ондуа заявил, что пережил ряд неприятных моментов во время чемпионата мира в Катаре.

«Люди угрожали и говорили плохие слова после того, как весь мир увидел мои бутсы с российским флагом. Я играю в этих бутсах много лет и решил, что я должен идти к своим целям, а традиции нельзя менять даже на чемпионате мира», — приводит слова Ондуа «Матч ТВ».

По словам полузащитника, весь турнир в Катаре был для него тяжёлым.

«В какой‑то момент моя мама увидела всё, что пишут в СМИ. Ей стало больно, что люди меня не знают и говорят про меня такие вещи. Это же было везде — по всему миру», — рассказал он.

27-летний игрок выступал на чемпионате мира 2022 года в бутсах с изображением флагов России и Камеруна.

На групповом этапе камерунская сборная набрала четыре очка, заняла третье место в группе G и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее Ондуа рассказал, как обменялся футболками с нападающим сборной Бразилии Неймаром на ЧМ-2022.