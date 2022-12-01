Мостовой: японцы не тренировали пенальти, и это странно, ведь там все взрослые люди

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между сборными Японии и Хорватии.

«Почему японцы так плохо били пенальти? Если отвечать банально, то не тренировали. И это странно, ведь там все взрослые люди — как можно не тренировать», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась в серии пенальти со счётом 3:1.

В основное и дополнительное время игры команды сыграли вничью — 1:1.

В составе японской команды забитым мячом отметился нападающий Дайзен Маэда на 44-й минуте. У хорватской сборной на 55-й минуте мяч забил полузащитник Иван Перишич.

Таким образом, Хорватия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с Бразилией.

Ранее сообщалось, что Доминик Ливакович стал третьим вратарём в истории, отразившим три пенальти в послематчевой серии на ЧМ.