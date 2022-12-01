Мостовой: японцы не тренировали пенальти, и это странно, ведь там все взрослые люди
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между сборными Японии и Хорватии.
«Почему японцы так плохо били пенальти? Если отвечать банально, то не тренировали. И это странно, ведь там все взрослые люди — как можно не тренировать», — цитирует Мостового «Матч ТВ».
Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась в серии пенальти со счётом 3:1.
В основное и дополнительное время игры команды сыграли вничью — 1:1.
В составе японской команды забитым мячом отметился нападающий Дайзен Маэда на 44-й минуте. У хорватской сборной на 55-й минуте мяч забил полузащитник Иван Перишич.
Таким образом, Хорватия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с Бразилией.
Ранее сообщалось, что Доминик Ливакович стал третьим вратарём в истории, отразившим три пенальти в послематчевой серии на ЧМ.