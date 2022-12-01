Дмитрий Черышев: не думаю, что Марокко пройдёт Испанию и выйдет в четвертьфинал

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между Испанией и Марокко.

«Проходных игр уже не осталось, но не думаю, что Марокко выйдет в четвертьфинал. Полагаю, что Испания обыграет их», — цитирует Черышева Metaratings.ru.

Марокко заняло первое место в группе F, опередив команды Хорватии, Бельгии и Канады. «Атласские львы» во второй раз в истории вышли в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала марокканцы встретятся с испанцами 6 декабря. Матч начнётся в 18:00 мск.

Ранее полузащитник сборной Испании Гави поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Марокко.