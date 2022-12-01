Гави — о матче с Марокко: уважаю все сборные, но никого не боюсь

Полузащитник сборной Испании Гави поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко.

«Я ожидаю очень сложный матч с командой Марокко. Мы уже увидели, что у них хорошая команда. Я уважаю все сборные, но никого не боюсь», — цитирует Гави Marca.

Марокко заняло первое место в группе F, опередив команды Хорватии, Бельгии и Канады. «Атласские львы» во второй раз в истории вышли в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала марокканцы встретятся с испанцами 6 декабря. Матч начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Бразилия сыграет с Хорватией в четвертьфинале ЧМ-2022.