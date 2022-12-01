Вагнер Лав: с Оличем была сильная связка в ЦСКА, но хочу, чтобы Бразилия вышла дальше

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи.

«Игра была хорошая. Радует, что Бразилия решила все вопросы уже в первом тайме», — цитирует Вагнера Лава Metaratings.ru.

Также 38-летний нападающий поделился ожиданиями от четвертьфинала, где соперником Бразилии станет сборная Хорватии.

«Ивица Олич в тренерском штабе Хорватии? Я отлично его помню, у нас с ним была сильная связка нападающих в ЦСКА. В матче меня устроит любой счёт, главное, чтобы Бразилия вышла дальше», — добавил нападающий.

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Голами в составе Бразилии отметились Винисиус Жуниор (седьмая минута), Неймар (12-я), Ришарлисон (29-я), Пакета (36-я). У Южной Кореи мяч забил Пэк Сын Хо (76-я).

Ранее сообщалось, что Самюэль Это’О ударил мужчину с камерой после матча Бразилия — Южная Корея.