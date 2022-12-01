Кин: Беллингем станет суперзвездой, он играет так, словно провёл уже сто матчей за Англию

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.

«Он станет суперзвездой. Мы всё время используем это слово, но посмотрите на его зрелость. Он играет так, как будто провёл уже сто матчей за Англию», — цитирует Кина Daily Mail.

В матче 1/8 финала сборная Англии обыграла национальную команду Сенегала. Игра на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 3:0 в пользу сборной Англии.

Таким образом, команда «трёх львов» в четвертьфинале встретится со сборной Франции. Матч состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Беллингем стал самым молодым игроком сборной Англии, отдавшим результативную передачу в матче ЧМ.