Лисандро Мартинес: когда вижу, как Месси выкладывается на поле, у меня мурашки

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес высказался об игре нападающего национальной команды Лионеля Месси.

«Когда вижу, как Месси выкладывается на поле, у меня мурашки. Как товарищ по команде ты отдаёшь всё ради него. Он самый лучший из всех», — цитирует Мартинеса AD.

3 декабря сборная Аргентины одержала победу над командой Австралии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В прошедшей встрече 35-летний нападающий отметился забитым мячом. Всего на счету Месси три гола и одна результативная передача в четырёх играх турнира в Катаре.

В четвертьфинале Аргентина сыграет со сборной Нидерландов.

Ранее Месси высказался о вылете команды Германии с ЧМ-2022 после группового этапа.