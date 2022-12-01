Сон — о поражении Бразилии: мы выложились полностью, не вините нас

Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Бразилии.

«Мы выложились полностью, не вините нас. Стоит лишь дать одному из игроков Бразилии пространство — они забивают. Не хочу винить никого из наших игроков — они отдали себя без остатка», — приводит слова Сона пресс-служба ФИФА.

Встреча в Дохе на «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Голами в составе Бразилии отметились Винисиус Жуниор (седьмая минута), Неймар (12-я), Ришарлисон (29-я), Пакета (36-я). У Южной Кореи мяч забил Пэк Сын Хо (76-я).

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Ранее сообщалось, что Неймар был признан лучшим игроком матча Бразилия — Южная Корея.