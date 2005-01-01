Бенту объявил об уходе с поста главного тренера сборной Южной Кореи

Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту принял решение покинуть свой пост.

«На этом наше участие закончилось, теперь пора подумать о будущем, которое не связано со сборной Кореи. Я только что сообщил о своём решении игрокам и президенту федерации», — приводит слова Бенту A Bola.

Он также подчеркнул, что поблагодарил футболистов за их самоотдачу на мундиале.

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Таким образом, сборная Южной Кореи вылетела с турнира.

Ранее нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о победе своей команды в матче 1/8 финала с Южной Кореей на чемпионате мира в Катаре.