Защитник Бразилии Силва стал самым возрастным автором голевого паса на ЧМ с 1966 года

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва отметился результативной передачей в матче 1/8 финала с Южной Кореей на чемпионате мира в Катаре.

Силва стал самым возрастным игроком, сумевшим сделать ассист на чемпионате мира с 1966 года, сообщает OptaJohan.

Силва отметился результативной передачей на Ришарлисона, который забил третий мяч сборной Бразилии на 29-й минуте.

Игра проходит на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Счёт в матче — 4:0.

Главный судья матча — Клеман Тюрпен из Франции.

Ранее Неймар стал третьим бразильским футболистом, забившим на трёх ЧМ.