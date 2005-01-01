Неймар стал третьим бразильским футболистом, забившим на трёх ЧМ
Нападающий сборной Бразилии Неймар отметился забитым мячом на третьем чемпионате мира по футболу.
30-летний бразилец отметился голом в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Южной Кореи.
Таким образом, нападающий стал третьим игроком из Бразилии, забивавшим на трёх мундиалях.
Также этого добивались легендарные бразильские футболисты Пеле и Роналдо.
Ранее сообщалось, что Неймару остался один мяч до рекорда Пеле по голам за сборную Бразилии.