Тренер Японии: мы показали будущее японского футбола на ЧМ в Катаре

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу прокомментировал поражение своей команды в 1/8 финала от Хорватии на чемпионате мира-2022.

«Игроки могут быть уверены в том, что им по силам соревноваться со всеми на одном уровне. Они показали нам будущее японского футбола, новую эру. Если будем думать о движении вперёд, а не о застое, будущее обязательно изменится», — приводит слова Мориясу Marca.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась в серии пенальти (3:1, 1:1).

Хорватия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея.

Ранее Ловрен рассказал, что игроки «Зенита» поздравили его с выходом в четвертьфинал ЧМ-2022.