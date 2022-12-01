Ловрен рассказал, что игроки «Зенита» поздравили его с выходом в четвертьфинал ЧМ-2022

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен ответил, кто из партнёров по петербургскому клубу поздравил его с победой над командой Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022.

«Многие футболисты «Зенита» поздравили меня с победой! Кто? Малком и Мостовой точно», — приводит слова защитника «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась в серии пенальти (3:1, 1:1).

Хорватия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея.

Ранее Ловрен прокомментировал победу над Японией на ЧМ-2022.