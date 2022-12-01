Ловрен — о выходе Хорватии в четвертьфинал ЧМ: горд за нашу команду

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победу над командой Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022.

«Невероятные эмоции! Мы понимали, что будет тяжёлый матч. Соперник просто отлично себя показал. Японцы не просто так выиграли сначала у немцев, а потом у испанцев. У них фантастическая сборная! Я безумно горд за нашу команду сегодня! Мы не опустили нос, когда уступали в счёте. Перишич забил безумно важный мяч для Хорватии!» — приводит слова Ловрена «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась в серии пенальти (3:1, 1:1).

Хорватия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея.

Ранее полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич ответил, расстроен ли он, что на чемпионате мира в Катаре нет российских футболистов.