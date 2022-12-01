Влашич: я бы хотел видеть на чемпионате мира своих друзей из ЦСКА

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич ответил, расстроен ли он, что на чемпионате мира в Катаре нет российских футболистов.

«Да, потому что я бы хотел видеть на чемпионате мира своих друзей из ЦСКА. Но сложившаяся ситуация от меня не зависит. Но я желаю моим бывшим партнёрам всего самого лучшего», — приводит слова Влашича «Спорт-Экспресс».

Полузащитник с теплотой вспомнил время выступлений за ЦСКА.

«Это было невероятно. Моё лучшее воспоминание за всю карьеру. Могу сказать только самое лучшее о ЦСКА, болельщиках, игроках. С некоторыми я даже сейчас в контакте», — сказал он.

5 декабря Хорватия победила Японию в серии пенальти (3:1, 1:1) и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года.

Ранее Влашич прокомментировал победу Хорватии над Японией на ЧМ-2022.