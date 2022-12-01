Влашич прокомментировал победу Хорватии над Японией на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал победу над командой Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.

«У Японии отличная команда! Японцы доказали это ещё на групповом этапе, победив Испанию и Германию. Сегодня они играли очень дисциплинированно, пытались ловить Хорватию на контратаках. Но мы доминировали по ходу всей игры и должны были выигрывать ещё в основное время. К счастью, одержали победу в серии пенальти», — приводит слова Влашича «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась в серии пенальти со счётом 3:1.

В основное и дополнительное время команды сыграли вничью — 1:1.

Таким образом, Хорватия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем игры между сборными Бразилии и Южной Кореи.

Ранее в сборной России поддержали Японию, которая потерпела поражение от Хорватии на ЧМ-2022.