В сборной России поддержали Японию, проигравшую Хорватии по пенальти на ЧМ

Сборная России поддержала команду Японии, которая потерпела поражение от Хорватии в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.

Пресс-служба российской сборной опубликован мем в Telegram-канале, на котором человек с флагом России со слезами на глазах обнимает человека с флагом японии.

«Я понимаю твои чувства, брат», — говорится в публикации.

Встреча между Хорватией и Японией проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась победой команды Златко Далича в серии пенальти (1:1, 3:1).

Напомним, что Россия в серии пенальти потерпела поражение от Хорватии в 1/4 чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что Хорватия победила Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.