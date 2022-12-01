Бразилия забила четыре безответных мяча Южной Корее в первом тайме на ЧМ-2022
Сборная Бразилии обыгрывает команду Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.
После первого тайма счёт 4:0 в пользу подопечных Тите.
В составе Бразилии мячи забили Винисиус Жуниор (седьмая минута), Неймар (12-я), Ришарлисон (29-я), Пакета (36-я).
Игра проходит на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе.
Главный судья матча — Клеман Тюрпен из Франции.
Ранее Бразилия установила рекорд по количеству сыгранных матчей на ЧМ по футболу.