Бразилия забила четыре безответных мяча Южной Корее в первом тайме на ЧМ-2022

Сборная Бразилии обыгрывает команду Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.

После первого тайма счёт 4:0 в пользу подопечных Тите.

В составе Бразилии мячи забили Винисиус Жуниор (седьмая минута), Неймар (12-я), Ришарлисон (29-я), Пакета (36-я).

Игра проходит на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе.

Главный судья матча — Клеман Тюрпен из Франции.

Ранее Бразилия установила рекорд по количеству сыгранных матчей на ЧМ по футболу.