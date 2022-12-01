Далич: матч с Японией напомнил то, что мы пережили на ЧМ в России

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу своей команды над Японией в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Поздравляю парней, мы хорошо сыграли. Это напомнило мне то, что мы пережили в России. Японцы думали, что с нами будет легко, как писали в некоторых изданиях, но никогда не стоит недооценивать Хорватию. Ребята опять проявили настойчивость и веру», — приводит слова Далича Sportske Novosti.

Встреча между Хорватией и Японией проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась победой команды Златко Далича в серии пенальти (1:1, 3:1).

Таким образом, Хорватия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея.

Ранее Влашич прокомментировал победу Хорватии над Японией на ЧМ-2022.