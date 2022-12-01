Ширер: Францию не нужно бояться, Англия должна быть полна уверенности в себе

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался о шансах английской команды в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией.

«Англия должна быть полна уверенности в себе. Францию надо уважать, восхищаться ею, но бояться её? Однозначно нет. Пусть она боится нас, пусть она смотрит на наш состав и думает: «Ого, вот это выбор игроков у них», — приводит слова Ширера Daily Mail.

Англия обыграла Сенегал (3:0) в матче первого раунда плей-офф и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.

Матч 1/4 финала Англия — Франция состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение, что сборная Англии сможет одержать победу на чемпионате мира в Катаре.