Якин: Швейцария не будет составлять конкретный план под Роналду

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин сообщил, что его команда не будет составлять конкретный план под нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Мы подготовлены к предстоящей встрече. Знаем, какое влияние на соперника оказывает Криштиану Роналду, но мы не будем составлять конкретный план под него. Вы увидите нашу тактику на поле», — приводит слова Якина Mundo Deportivo.

6 декабря сборная Португалии сыграет с командой Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Сантуш ответил, сыграет ли Роналду с первых минут в матче со Швейцарией на ЧМ-2022.