Отразивший три пенальти Ливакович признан лучшим игроком матча Япония — Хорватия

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Японии.

27-летний хорват отразил три пенальти в послематчевой серии.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась в серии пенальти со счётом 3:1.

Таким образом, Хорватия вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем игры между Бразилией и Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что Ливакович стал третьим вратарём в истории, который отразил три пенальти в послематчевой серии на чемпионате мира по футболу.