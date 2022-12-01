Хорватский журналист: мы снова в восьмёрке лучших в мире

Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац отреагировал на выход сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«Мы снова в восьмёрке лучших в мире! Феноменально! Сложная игра, может быть, всё прошло тяжелее, чем ожидалось, но это чемпионат мира: лёгких противников не бывает. В России пенальти вывели нас в финал. Почему бы не повторить всё в Катаре?» — цитирует Маркаца «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась в серии пенальти со счётом 3:1.

В основное и дополнительное время игры команды сыграли вничью — 1:1.

В составе японской команды забитым мячом отметился нападающий Дайзен Маэда на 44-й минуте. У хорватской сборной на 55-й минуте мяч забил полузащитник Иван Перишич.

Таким образом, Хорватия вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Ранее вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович стал третьим голкипером в истории, который отразил три пенальти в послематчевой серии на чемпионате мира по футболу.