Неймар попал в стартовый состав сборной Бразилии на матч ЧМ с Южной Кореей

Объявлены стартовые составы сборных Бразилии и Южной Кореи на матч первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

В составе Бразилии с первых минут на поле выйдут: Алиссон, Данилу, Силва, Маркиньос, Каземиро, Пакета, Ришарлисон, Неймар, Рафинья, Милитао, Винисиус.

За Корею сыграют: Ким Сын‑Гю, Джин‑Су, Мин‑Чжэ, Чун Ву‑Юн, Хван Ин‑Бом, Сон Хын‑Мин, Чо Гю‑Сон, Ли Чжа‑Сун, Хван Хи‑Чан, Ким Мун‑Хван, Ким Юн‑Гвон.

Встреча между командами пройдёт в Дохе на стадионе «Стэдиум 974». Начало — в 22:00 мск.

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