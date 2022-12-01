Сака: буду рад исполнить пенальти в матче за сборную Англии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Англии Букайо Сака рассказал, что готов вновь выполнить пенальти на чемпионате мира за национальную команду.

«Конечно, с того финала Евро-2022 я повзрослел — вырос как игрок и как личность. Поэтому очевидно, что, если наступит момент, когда мне доверят пробить пенальти, я этим воспользуюсь», — приводит слова Саки Sky Sports.

Англия обыграла Сенегал (3:0) в матче первого раунда плей-офф и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.

Матч 1/4 финала Англия — Франция состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение, что сборная Англии сможет одержать победу на чемпионате мира в Катаре.