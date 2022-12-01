Япония и Хорватия определят победителя матча в серии пенальти на ЧМ по футболу

Сборные Японии и Хорватии сыграли вничью во втором тайме дополнительного времени на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Второй тайм дополнительного времени завершился вничью со счётом 1:1.

Таким образом, победитель матча будет определён в серии пенальти.

В основное время в составе японской команды отличился нападающий Дайзен Маэда на 44-й минуте. У хорватов мяч забил полузащитник Иван Перишич на 55-й.

Игра проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.

Ранее сообщалось, что сборная Японии второй раз в истории не уступила в основное время матча 1/8 финала ЧМ по футболу.