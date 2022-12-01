Япония второй раз в истории не уступила в основное время матча 1/8 финала ЧМ по футболу

Сборная Японии второй раз в истории не уступила в основное время матча 1/8 финала ЧМ по футболу.

Матч Японии и Хорватии проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Счёт в игре после основного времени 1:1.

За всю историю существования турнира японская сборная лишь трижды выходила из группы, но уступала в первом же матче плей-офф: в 2002-м — Турции (0:1), в 2010-м — Парагваю (0:0, по пенальти 3:5), в 2018-м — Бельгии (2:3).

Ранее Перишич забил в третьем матче подряд в плей-офф ЧМ.