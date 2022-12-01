Далич стал первым тренером, сделавшим шесть замен в плей-офф ЧМ по футболу

Наставник сборной Хорватии Златко Далич сделал шесть замен в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Японии.

56-летний хорват на 106-й минуте встречи сделал двойную замену. На поле вышли нападающие Марко Ливайя и Мислав Оршич вместо форвардов Ивана Перишича и Анте Будимира.

Таким образом, Далич стал первым тренером, сделавшим шесть замен в плей-офф чемпионатов мира по футболу.

Ранее сообщалось, что Япония и Хорватия сыграли вничью в первом тайме дополнительного времени на ЧМ-2022.