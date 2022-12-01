Япония и Хорватия сыграли вничью в первом тайме дополнительного времени на ЧМ-2022

Сборные Японии и Хорватии сыграли вничью в первом тайме дополнительного времени на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Футболисты не отметились результативными действиями. Счёт в игре — 1:1.

В основное время в составе японской команды отличился нападающий Дайзен Маэда на 44-й минуте. У хорватов мяч забил полузащитник Иван Перишич на 55-й.

Игра проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.

Ранее сообщалось, что Хорватия в четвёртый раз завершила матч плей-офф ЧМ вничью и сыграет дополнительное время.