Хорватия в четвёртый раз завершила матч плей-офф ЧМ вничью и сыграет дополнительное время

Сборная Хорватии в четвёртый раз из пяти последних завершила матч плей-офф чемпионата мира вничью и сыграет дополнительное время.

Игра со сборной Японии проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Счёт встречи — 1:1.

До этого хорваты трижды обыгрывали своих оппонентов, не сумев выявить победителя в основное время: на чемпионате мира 2018 года в России сборная Хорватии одолела Данию (2:2, по пенальти 3:2), в четвертьфинале — Россию (2:2, по пенальти 4:3), в полуфинале — Англию (2:1 в дополнительное время).

Ранее полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич отличился в третьем матче подряд в плей-офф чемпионатов мира.