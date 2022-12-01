Перишич забил в третьем матче подряд в плей-офф ЧМ

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич отличился в третьем матче подряд в плей-офф чемпионатов мира.

Перишич отметился забитым мячом в матче 1/8 финала с командой Японии на 55-й минуте. Таким образом, хорват забил в третьем подряд матче на чемпионатах мира — до этого он поразил ворота в полуфинале ЧМ-2018 с Англией (2:1) и в финале с Францией (2:4).

Игра со сборной Японии проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Счёт встречи — 1:1.

Ранее Перишич стал лучшим бомбардиром сборной Хорватии на ЧМ и ЧЕ.