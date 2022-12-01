Перишич стал лучшим бомбардиром сборной Хорватии на ЧМ и ЧЕ

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич стал лучшим бомбардиром национальной команды на чемпионатах мира и Европы.

Перишич отметился забитым мячом в матче 1/8 финала с командой Японии на 55-й минуте. Таким образом, гол стал десятым на чемпионатах мира и Европы, хавбек опередил Давора Шукера (9).

Также 33-летний хорват обогнал Марио Манджукича и с 33 голами вышел на второе место в списке бомбардиров в истории национальной команды. Лидирует Шукер, в активе которого 45 мячей.

Игра со сборной Японии проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Счёт встречи — 1:1.

Ранее нападающий сборной Англии Гарри Кейн отметился уникальным достижением на чемпионате мира в Катаре.