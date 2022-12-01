Кейн установил уникальное достижение на чемпионате мира

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отметился уникальным достижением на чемпионате мира в Катаре.

Англичанин реализовал каждый из своих ударов в створ на чемпионате мира. Кейн пробил семь раз в створ ворот — столько же раз он и забил гол.

Напомним, сборная Англии в четвертьфинале турнира сыграет с командой Франции. Матч состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Англия повторила национальный рекорд по голам за один крупный турнир.