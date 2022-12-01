L'Équipe: ФИФА подтвердила верность решения судьи отменить гол Гризманна в ворота Туниса на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрела жалобу Федерации футбола Франции (FFF) из-за отмены гола Антуана Гризманна в матче c Тунисом на чемпионате мира в Катаре.

Как сообщает L'Équipe, организация вынесла решение, что главный судья встречи Мэттью Конгер из Новой Зеландии верно отменил взятие ворот.

Встреча группы D проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Джалеля Кадри.

В составе Туниса единственный мяч забил Вахби Хазри на 58-й минуте.

Гризманн отличился на восьмой добавленной к основному времени матча минуте. Судья дал свисток об окончании матча, но после этого пошёл смотреть VAR и отменил забитый мяч француза.

Ранее сообщалось, что ФИФА завела дело против четырёх игроков Уругвая по итогам матча ЧМ-2022 с Ганой.