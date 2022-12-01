BBC: ФИФА завела дело против четырёх игроков Уругвая по итогам матча ЧМ-2022 с Ганой

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело против Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) из-за поведения четверых футболистов по итогам матча третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с Ганой.

Дело открыто против Хосе Мария Хименеса, который ударил локтем представителя ФИФА Колина Смита по причине недовольства судьёй из-за возможного пенальти в ворота ганцев, а также против уругвайского нападающего Эдинсона Кавани, который опрокинул монитор VAR, сообщает BBC.

Отмечается, что ФИФА рассмотрит оскорбительное поведение и неправомерные действия Фернандо Муслеры и Диего Година.

Уругвай с четырьмя очками занял третье место в группе H и вылетел с чемпионата мира в Катаре, уступив команде Южной Кореи (4 очка) по количеству забитых мячей.

Ранее ФИФА открыла дело против Сербии по итогам матча ЧМ-2022 со Швейцарией.